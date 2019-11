Alassio. Non c’è pace per il lido alassino: torna il maltempo accompagnato dalla mareggiata ed ecco ancora danni e disagi, con la spiaggia annullata dalla forza del mare. Un film che si ripete e che è andato in “onda” anche questa volta, nella giornata di allerta meteo.

La nuova mareggiata, con onde lunghe, hanno colpito anche le attività del litorale che si erano attrezzate per limitare l’arrivo dell’acqua marina. E ancora una volta le zone più danneggiate sono state quelle “centrali”, nella zona del molo.

Così la località simbolo del ponente savonese, già pesantemente colpita dalle passete mareggiate, deve ancora fare ancora i conti con nuovi danni provocati dal moto ondoso, dehors invasi dal mare, seppur in maniera minore rispetto alle altre volte.

Stavolta inoltre, rispondendo agli inviti dell’amministrazione comunale, commercianti ed esercenti hanno preso le opportune misure di prevenzione. Ma già si annidano le prime polemiche, con la richiesta di procedere velocemente ad un progetto di messa in sicurezza strutturale per il litorale alassino, contro le mareggiate e l’erosione del litorale: nuova mareggiata quindi e nuovo sollecito a Comune e Regione per intervenire.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione estiva…

E sulle preuccupazioni filtrate dalle categorie economiche ecco l’annuncio del vice sindaco reggente di Alassio Angelo Galtieri: “Questa volta non abbiamo registrato danni ingenti, per fortuna, solo lievi allagamenti: è in corso la pulizia da sabbia e detriti portati dal mare. Lunedì il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà ad Alassio per un incontro proprio con i balneari e la città alassina: l’amministrazione comunale ha già i progetti pronti e speriamo che dall’ente regionale arrivi l’annuncio del finanziamento richiesto (8 mln di euro) per il ripascimento strutturale e la sperimentazione del Tecnoreef”.

“I lavori dovrebbero iniziare tra febbraio e marzo e per la prossima stagione estiva essere quindi a posto con gli indispensabili interventi di tutela e difesa perenne del nostro litorale e delle nostre spiagge” conclude Galtieri.