Al liceo “Chiabrera Martini” di Savona una conferenza intitolata “Conversazioni sul cinema”

Savona. Al liceo “Chiabrera Martini” di Savona è tutto pronto per la conferenza “Conversazioni sul cinema”, ad opera del noto critico cinematografico, giornalista, regista, autore e attore Tatti Sanguineti.

L’importante evento culturale organizzato in occasione della Journée Mondiale de la Philosophie, patrocinata dall’UNESCO, si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo “Chiabrera-Martini” in via Aonzo 2, giovedì 21 novembre dalle ore 9.00.

Il famoso ospite d’eccezione Gaetano “Tatti” Sanguineti percorrerà un excursus sulla storia del cinema, da oggi fino alle origini, disquisendo su tecniche e temi immortalati nella pellicola cinematografica. Ma perchè indagare il rapporto tra cinema e filosofia? La settima arte è una forma comunicativa che segue un linguaggio proprio, che medita sulle aspettative dell’uomo e pone, allo stesso, interrogativi di enorme spessore quindi, come la filosofia, cerca di riflettere sulla condizione stessa dell’Uomo nel suo tempo.

L’incontro sarà un momento estremamente stimolante e formativo per gli studenti coinvolti nel Polo interscolastico di Filosofia e nello specifico gruppi del Liceo Chiabrera-Martini, del Liceo Grassi, dell’Istituto Boselli-Alberti e del Calasanzio di Carcare , durante l’anno, si cimenteranno in vere e proprie attività di ricerca filosofico-cinematografica che avranno conclusione a maggio in un momento di confronto e di esposizione.

Modernità e tradizione dunque con un unico obiettivo: l’Uomo, il suo essere e il mondo in cui vive.