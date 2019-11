Al campus di Savona il convegno “Deterioramento cognitivo, demenze…e non solo Alzheimer”

Savona. Il 16 Novembre p.v. c/o il Campus Universitario, si terrà a Savona c/o il CAMPUS Universitario la seconda edizione del convegno “Deterioramento cognitivo, demenze…e non solo Alzheimer”.

Organizzato dalla D.ssa Tiziana Tassinari, Direttore della S.C. di Neurologia di Pietra Ligure, riunisce esperti di fama nazionale ed internazionale per discutere insieme su un fenomeno universale, come l’allungamento della vita media e il conseguente processo di invecchiamento che ogni persona percepisce e “vive” in maniera considerevolmente differente.

A fronte di questa condizione di “Salute Fisica”, ci sono una serie di malattie croniche e nello specifico neurodegenerative che comportano deterioramento cognitivo e nelle forme più gravi Demenza.

Nel corso della giornata, si parlerà del corretto inquadramento diagnostico delle numerose patologie che convergono su questo aspetto, delle terapie, ove possibili, e di quelle che hanno dimostrato risultati incoraggianti. Alla fine del 2020 è possibile che venga registrato negli USA e si spera anche nei paesi europei un nuovo farmaco l’Aducanumab che si sarebbe dimostrato promettente per la cura della malattia di Alzheimer, in fase precoce.

Si tratterà anche dello stile di vita che oggi come oggi assume sempre più un ruolo determinante, anche da un punto di vista “terapeutico” nel miglioramento della qualità della vita e dell’indipendenza quotidiana. Molte patologie croniche, apparentemente molte diverse, riconoscono una comune progressiva perdita di integrità cellulare, mentre un corretto stile di vita è dimostrato avere un ruolo protettivo nel mantenimento di tale integrità.

Anche per questa seconda edizione, la Dr.ssa Tiziana Tassinari con l’impegnativa realizzazione del convegno “Deterioramento cognitivo, demenze…e non solo Alzheimer”, crea a Savona, un’importante occasione interdisciplinare e interregionale finalizzata alla condivisione delle esperienze clinico scientifiche e delle novità in tema di diagnosi, cura e gestione del paziente affetto da deterioramento cognitivo.

Un momento di grande crescita professionale e scientifica per tutte le discipline mediche coinvolte nella gestione di questo tipo di malato, certi che tramite lo scambio e la discussione, si possa migliorare quanto già abbiamo a disposizione, non solo in tema di diagnosi e cura, ma anche per quanto riguarda prevenzione, gestione del malato e qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Tra la Faculty, insieme a importanti clinici di diverse regioni italiane e a ricercatori dell’Università di Genova e dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, anche ricercatori di Istituto Superiore di Sanità che porrà il giusto accento sulla reale utilità dell’impiego di nuove tecnologie per contrastare la fragilità.

Il convegno si terrà a Savona il 16 Novembre p.v. c/o il CAMPUS UNIVERSITARIO, Via Magliotto, 2 – Palazzina Lagorio – Aula Magna 218.

Per maggiori informazioni contattare Dr.ssa Gabriella Averame – Medicalink s.r.l. – cellulare 3497128800.