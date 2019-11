Aggressione e rapina in pieno giorno, arrestato 38enne

Savona. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato un cittadino nigeriano trentottenne, iniziali E.E., pregiudicato, accusato di rapina ai danni di un connazionale.

L’uomo, irregolare, ma dimorante in un paese dell’entroterra della provincia di Savona, era già colpito da un obbligo di dimora per reati in materia di stupefacenti.

La vittima, anch’egli di nazionalità nigeriana ma residente in Gran Bretagna, nella tarda mattinata di oggi si trovava in via Luigi Corsi, quando è stato avvicinato dal 38enne, il quale, vedendo il rifiuto ad una immotivata richiesta di denaro, ha iniziato a colpirlo con calci e pugni. L’aggressore, nel corso della colluttazione, ha strappato una collana d’oro dal collo del connazionale, tentando poi di darsi alla fuga.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e allertato il 112, permettendo alla pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Savona di giungere rapidamente sul posto, trovando la refurtiva ancora addosso al 38enne.

Vittima e rapinatore sono stati accompagnati presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Savona: il primo ha formalizzato la denuncia per recuperare il maltolto, mentre l’arrestato è stato rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima presso il Tribunale di Savona.