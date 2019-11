Aggrediscono e tentano di rubare il telefonino ai carabinieri intervenuti per sedare la lite: arrestati

Savona. La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Savona hanno arrestato il 42enne M.C.J.M. ed il 40enne J.A.J.S., entrambi ecuadoriani per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di droga ai fini spaccio.

A seguito di alcune segnalazioni giunte alla centrale operativa, una pattuglia della sezione radiomobile si è recata in via Marenco. Giunti sul posto, i militari si sono subito attivati per cercare di riportare alla calma tra due persone che stavano avendo una violenta discussione.

Mentre tentavano di effettuare la loro identificazione, i due hanno opposto una strenua resistenza nei confronti dei carabinieri: la donna ha strappato i documenti di mano al capo equipaggio e gli ha portato via il telefono cellulare dalla tasca dell’uniforme, mentre l’uomo ha preso alle spalle l’altro carabiniere. I due sono stati immediatamente immobilizzati ed arrestati.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 10 grammi di hashish; 4 grammi di eroina in cristalli; un coltello sporco di sostanza stupefacente; un bilancino di precisione di colore grigio; denaro contante in banconote da 10 euro e una da 50 euro per un totale di 160 euro verosimilmente profitto dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato.

La coppia, al termine delle formalità di rito, è stata rinchiusa presso le celle di sicurezza del comando di Savona a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito “per direttissima” che si terrà nella mattinata di domani.