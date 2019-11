Ad Albenga la presentazione del libro “Dormono sulla collina”

Albenga. Venerdì 22 novembre alle ore 17 presso la Biblioteca Civica di Albenga il professor Gianni Ballabio presenterà il libro “Dormono sulla collina” pubblicato nel 2015 per celebrare il centenario della Spoon River Anthology di Edgar Lee Masters.

Si tratta della tesi con cui si laureò nel 1980 l’albenganese Marinella Fanesi approfondendo la vita e l’opera del poeta.

A distanza di anni lei ha così deciso di digitare sul computer la sua tesi, dattiloscritta in un periodo ancora lontano dalle nuove tecnologie.

Anche Fabrizio De André aveva apprezzato il poeta pubblicando nel 1971 il fortunato album non al denaro non all’amore nè al cielo (scritto proprio così, minuscolo con l’accento grave e non acuto) ispirato a 9 epitaffi della raccolta, rappresentazione di un villaggio americano ai primi del Novecento che affronta aspetti della vita umana sempre attuali.

L’autrice non ha scopo di lucro, ringrazia gli acquirenti del suo libro e vuole rendere omaggio alla Croce Bianca di Albenga, istituzione benemerita alla quale entro la fine del prossimo anno verrà fatto un bonifico dandone comunicazione alla stampa locale.