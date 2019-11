Ad Albenga è gia Natale: gara d’appalto per installazione e rimozione delle luminarie 

Albenga. È appena iniziato novembre, ma ad Albenga si inizia già a respirare aria di Natale. Nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata la determina dirigenziale per indire la gara d’appalto per noleggio, installazione e rimozione delle luminarie per le festività natalizie.

“Come ogni anno, – si legge nel documento, – in occasione delle prossime festività natalizie l’amministrazione comunale intende provvedere alla tradizionale installazione di luminarie artistiche nelle piazze e vie del Capoluogo e delle frazioni, nonché all’addobbo di un albero di Natale che verrà collocato al centro della centrale Piazza S. Michele, antistante la sede comunale”.

“Per questo si è ritenuto di dover provvedere all’individuazione di una ditta specializzata nel settore, garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”.

La spesa complessiva per l’affidamento del servizio è stata quantificata in circa 31mila euro.