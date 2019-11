Alassio. Che per fare surf occorra (magari non sempre, ma a volte) una bella dose di coraggio è noto. Sfidare onde alte anche alcuni metri, cavalcarle restando in precario equilibrio su una tavola richiede sì abilità, ma presuppone anche una certa quantità di spericolatezza e sprezzo del pericolo.

Questa mattina, ad Alassio, alcuni surfisti si sono ritrovati nella zona del molo per tentare di cavalcare le onde che si sono venute a creare durante le ultime ore di maltempo.

Non è la prima volta che i temerari della tavola tentano “l’impresa”. Un mese fa, ad ottobre, durante l’ultima mareggiata che aveva colpito la riviera di ponente, diversi surfisti coraggiosi avevano di nuovo provato a sfidare le onde alassine.