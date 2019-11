Acquantalgica : ginnastica dolce in acqua bassa all\'Amatori Nuoto Savona

La Società Amatori Nuoto Savona propone un nuovo corso di ginnastica dolce in acqua (profondità vasca 140 cm), adatta e consigliata a tutti.

Il nuoto migliora le capacità respiratorie, aumenta la resistenza, la forza e la flessibilità muscolare, non stressa le articolazioni per cui è adatto anche alle persone anziane, obese o in fase di riabilitazione. In acqua il peso corporeo viene alleggerito quasi del 90%, di conseguenza le sollecitazioni sulla struttura fisica risultano nettamente ridotte. Nelle malattie dell’apparato muscolo scheletrico (rigidità, osteoporosi, osteoartrosi) consente di superare adeguati carichi di esercizi proteggendo in maniera eccellente le giunture e la colonna vertebrale, grazie all’esercizio in assenza di gravità.

Inoltre… perché non divertirsi con dolcezza?

Il corso avrà inizio il 28 novembre 2019 con i seguenti orari :

Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 10.15 – Istruttrice : Antonella Vassallo

Costi: Lezione singola € 9.50 – Abbonamento mensile (4 lezioni) € 35.00 – Quota iscrizione annuale € 15.00

Obbligatorio il certificato medico con elettrocardiogramma a riposo.

Per Informazioni e prenotazioni, telefonare in segreteria al n. 019/861296 oppure inviare una e-mail a : segreteria@amatorinuotosavona.it