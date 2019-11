Accecata dal sole perde il controllo dell’auto e sbatte contro un muro: è grave

Celle Ligure. Incidente stradale questa mattina a Celle Ligure.

Secondo quanto appreso, intorno alle 9.30, una donna alla guida di un’auto all’improvviso ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muro: l’impatto sarebbe stato particolarmente violento, con la conducente rimasta all’interno dell’abitacolo.

Il sinistro si è verificato in via Leon Gambetta, sul lungomare cellese.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei militi della Croce Verde di Albisola: i pompieri hanno estratto la donna dalla vettura per consentire l’intervento dei sanitari.

Dopo le prime cure è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona. Stando a quanto riferito ha riportato un trauma toracico e altre ferite sul resto del corpo: è grave ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia municipale: la guidatrice, rimasta cosciente durante i soccorsi, avrebbe riferito di essere stata accecata dal sole mentre stava percorrendo il tratto di strada, perdendo poi il controllo della sua auto e finendo la sua corsa contro il muro.