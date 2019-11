Liguria. “Quanto sta accadendo a Genova e in Liguria non solo ha pesanti conseguenze sul nostro territorio ma rende molto meno competitivo il sistema Paese visto che qui c’è il principale sistema logistico e portuale d’Italia. Esiste quindi un tema nazionale e dobbiamo riaffermare con forza la centralità di questa regione: è evidente a tutti il danno gigantesco determinato a tutto il nord ovest e al Pil del Paese da questa situazione di accessibilità fortemente compromessa alla principale piattaforma logistica italiana, assolutamente strategica per l’economia nazionale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine dell’incontro di questa sera con le organizzazioni sindacali e con le associazioni datoriali e le categorie economiche e produttive per fare il punto sui danni provocati dal maltempo, sulle modifiche alla viabilità autostradale e ordinaria e i conseguenti effetti sul tessuto economico genovese e ligure.

di 25 Galleria fotografica Viadotto crollato sulla A6, il sopralluogo









Rispetto al tema autostradale, il presidente Toti ha spiegato che “con il Comune di Genova abbiamo individuato il Rina quale advisor indipendente, chiedendo ad Aspi e al governo di essere parte del sistema dei controlli che oggi vede escluse per legge le istituzioni locali. Al contrario, riteniamo di dover essere coinvolti per dissipare quella coltre di incertezza e dubbi che da ieri sera aleggia su tutti i cittadini liguri”.

“Per questo abbiamo chiesto che il Rina possa acquisire tutta la documentazione prodotta dal crollo di ponte Morandi fino ad oggi e che possa accedere ai cantieri, per rapportarsi direttamente con le istituzioni locali in modo che Regione e Comune possano esprimersi e fornire ai cittadini una voce univoca e chiara della situazione. Questo era anche nel nostro progetto di autonomia differenziata: può essere un primo passo per tranquillizzare i cittadini che ogni giorno devono percorrere le nostre autostrade. Inoltre – ha ricordato Toti – abbiamo chiesto ai concessionari di rendere l’intera tratta genovese libera da pedaggi con l’apertura dei caselli”.