Savona-Spotorno. “Ancora una volta si è sfiorata la tragedia sull’autostrada dei Fiori a causa di un tir che è andato a fuoco nella stessa galleria dove l’anno scorso si è verificato un incidente simile” comunicano da Italia in Comune.

“Periodicamente un mezzo pesante provoca sinistri rischiando vite umane e provocando danni difficilmente calcolabili. La situazione si aggraverà ulteriormente con l’entrata in funzione della piattaforma Maersk che scaricherà sulla già fragile viabilità savonese centinaia di tir al giorno”.

“Non è più procrastinabile una riflessione seria e definitiva sul sistema dei trasporti, ligure e non solo. Occorre intervenire in maniera risolutiva sui collegamenti potenziando l’esistente e prevedendo ulteriori linee di uscita ed entrata in città – proseguono – E’ assurdo continuare ad utilizzare il trasporto su gomma in maniera quasi esclusiva, provocando inquinamento, traffico, pericoli”.

“La ferrovia, da potenziare e rafforzare, ed il mare, attraverso la individuazione di autostrade virtuali, costituiscono possibili alternative che solo una volontà politica realmente a favore dell’ambiente e della tutela delle persone può proporre e realizzare – concludono dal gruppo Italia in Comune – Non servono le passerelle elettorali e la politica degli annunci, vuoti e fine a loro stessi, come l’attuale giunta regionale ci ha abituati. Servono, al contrario, concretezza e progettualità che da tempo non vediamo nella gestione della nostra regione”.