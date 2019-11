A10/A6, ecco i cantieri attivi dal 25 novembre al 1° dicembre

A6/A10. I cantieri in vigore dal 25 novembre al 1° dicembre che potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) sono:

Tronco A6 – Torino-Savona (direzione Savona)

– Tra Ceva e Millesimo dal km 82+450 al km 83+550, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020;

– tra Ceva e Millesimo dal km 87+400 al km 88+868, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento barriere di sicurezza Viadotti Chiappa e Onzerini, dal 11/11/2019 al 31/01/2020;

– tra Ceva e Millesimo dal km 89+500 al km 92+500, chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di adeguamento galleria Montezemolo, dal 03/10/2019 al 06/12/2019;

– tra Millesimo e Altare: chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento della sicurezza ai sensi dell’art. 11 della legge 531/82 dal km 101+700 al km 102+750 sud, dalla data odierna al 31/12/2019.

Direzione Torino

– Tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11/11/2019 al 31/12/2019;

– tra Millesimo e Ceva dal km 84+400 al km 82+200, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Imperia Est e San Bartolomeo km 104+160 al km 101+500 chiusura della corsia di marcia per manutenzione barriere di sicurezza viadotti Varcavello e San Pietro dal 25/11/2019 al 01/12/2019.

– Tra Spotorno e Savona dal km 52+260 al km 49+375 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ripristino galleria Fornaci dal 25/11/2019 al 30/11/2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Spotorno e Finale Ligure dal km 59+500 al km 61+850 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Rocca Carpanea dal 25/11/2019 al 29/11/2019.