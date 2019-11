A Savona un convegno sulla vaccinazione antinfluenzale

Savona. Si terrà a Savona nella sala convegni dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – in piazza Simone Weil, a Savona, presso Centro Polifunzionale “Le Officine” – il convegno intitolato “La vaccinazione antinfluenzale: uno straordinario strumento di prevenzione”.

L’evento, in programma giovedì 5 dicembre alle ore 20.30, vedrà tra i suoi relatori la dott. L. Corti, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona Direttore f.f. S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza P.O. Ponente ASL2 Liguria, il Dott. C. Airoldi, direttore Sanitario ASL2 Liguria, il dott. A. Fumagalli, tesoriere dell’Ordine Farmacisti della Provincia di Savona Farmacista territoriale, il dott. A. Tersidio, medico di Medicina Generale ASL 2 Liguria, la dott.sa V. Frumento, dipartimento Prevenzione ASL 2 Liguria, il dott. L. Lione, consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona Diabetologo ambulatoriale Territoriale ASL 2 Liguria, dott. A. Gaiero, direttore f.f. S.C. Pediatria Ospedaliera ASL 2, medico della S. C. Malattie infettive Ospedale S. Paolo Savona (da confermare).

Durante la serata sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione antinfluenzale.