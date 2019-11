A Savona il primo corso di formazione per aspiranti guardie ambientali zoofile

Savona. L’Organizzazione di Volontariato GADIT – Guardie Ambientali D’ITalia®- Delegazione Territoriale di Savona, riconosciuta “Associazione di Protezione Ambientale” ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 della Legge 8 Luglio 1986 n.c. 349, operante su tutto il territorio Nazionale dal 2004 con riconoscimento del Ministero dell’Ambiente con Decreto nr. 075/09, inoltre l’iscritta nei Registri della Comunità Europea – Organi Rappresentativi d’Interesse – al numero 24275642694-7 e all’elenco delle Associazioni iscritte al Ministero della Salute per l’affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca, dopo le numerose email arrivate alla stessa associazione per l’iscrizione ad eventuali corsi di G.P.G V , Il Presidente comunica che sono aperte le iscrizioni al 1°corso di formazione per aspiranti Guardia Particolare Giurata Volontaria della Gadit. L’ Associazione ambientalista GADIT , organizza un corso di formazione per guardie particolari giurate ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Alla Guardia -zoofila è attribuito il compito di informazione, vigilanza e intervento per la tutela degli animali e dell’ambiente. Le Guardie Particolari Giurate volontarie della GADIT rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali, Agenti di Polizia Amministrativa e, nei casi previsti, di Agenti di Polizia Giudiziaria. L’attività di Guardia volontaria non è retribuita, e dovrà essere svolta secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste. Lo svolgimento degli eventuali servizi di vigilanza si configura come attività di volontariato gratuita che non costituisce nessun tipo di rapporto di lavoro.

Il Corso rappresenta un primo step di formazione generale non esaustivo; per coloro che supereranno con profitto l’esame finale saranno individuate le loro attitudini e saranno formati sia come GPG che come operatori di protezione civile con ulteriori e più approfonditi moduli formativi e di aggiornamenti a cura di Gadit, anche attraverso l’affiancamento alle Guardie volontarie già in servizio. Il corso descritto, è indirizzato a tutti i cittadini maggiorenni e in possesso della licenza della scuola dell’obbligo. Non potranno iscriversi coloro che abbiano riportato condanne per reati ovvero risultino avere procedimenti penali in corso, coloro che svolgono attività che possano essere in contrasto con le finalità statutarie dell’ Associazione ambientalista Gadit.

La figura della G.P.G trova una similitudine in determinate persone: coloro che già svolgono attività di volontariato o protezione civile in organismi riconosciuti; i cittadini che hanno già svolto, o svolgano, servizio nelle Forze di Polizia ovvero in Enti Pubblici con specifica competenza in materia di tutela degli animali o dell’ambiente. E chiunque ha un forte senso civico, e voglia di dare il proprio contributo per migliorare e proteggere l’ambiente. Per iscriversi inviare una mail con NOME e COGNOME, RESIDENZA, ETÀ e un RECAPITO TELEFONICO a gaditsv@gmail.com /chiamare al numero 3519304784.