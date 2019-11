Pietra Ligure, seminario sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione: “Tecnologie al servizio dei cittadini”

Pietra Ligure. Si è svolto questa mattina, nella sala consiliare “Augusto Rembado” di Palazzo Golli, il seminario “Cloud della PA e Responsabile per la Transizione al Digitale: ruoli e soluzioni nell’ambito del Piano Triennale per l’Informatica”, organizzato da SI.Net Servizi informatici in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure.

Primo appuntamento a livello nazionale, cui faranno seguito le tappe di Milano e Salerno, il seminario, rivolto esclusivamente alla pubblica amministrazione, ha l’obbiettivo di approfondire il ruolo del Responsabile per la Transizione al Digitale, figura fondamentale per l’implementazione del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2019-2021 e il modello del “cloud computing”, strumento essenziale e concreto per promuovere la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica verso servizi digitali semplici ed efficaci.

“Il tema dell’innovazione tecnologica è uno dei fondamenti della nostra azienda – spiega Carmine Galluzzi, AD di SI.net Servizi Informatici -. Quotidianamente ci impegniamo per sviluppare soluzioni e idee che rendano protagonisti i nostri clienti del processo di transizione al digitale. Gli aspetti sono molteplici, delicati sotto alcuni punti di vista, ed è importante affrontarli con la giusta preparazione”.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione al convegno di oggi poiché ci restituisce un risultato molto positivo rispetto al lavoro che stiamo svolgendo in questo territorio e ottime indicazioni sulle risorse che continueremo ad impiegare. Cogliamo l’occasione per ringraziare il comune di Pietra Ligure per la cordiale disponibilità offerta in questa occasione” conclude Galluzzi.

“Quello di oggi è un appuntamento importante che testimonia la nostra attenzione verso l’innovazione dell’amministrazione pubblica – commenta l’assessore all’innovazione Marisa Pastorino – La digitalizzazione è certamente un percorso non immediato e di non facile applicazione ma è un processo importantissimo e fondamentale che si propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie ICT per favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso, rispondendo in tal modo alle aspettative dei cittadini e delle imprese che chiedono un accesso ai servizi pubblici snello, immediato, inclusivo e veramente a disposizione di tutti” conclude l’assessore.