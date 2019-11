A Millesimo due frane da monitorare che incombono sulle abitazioni

Millesimo. Il post allerta rossa di fa sempre più preoccupante anche per molti Comuni dell’entroterra. A Millesimo sono due gli smottamenti a destare preoccupazione, uno in località Rocchini, dove un movimento franoso che grava sulla strada vicinale di via Verdi incombe su un’abitazione, e un altro verso Acquafredda.

Nel primo caso una coppia di residenti ha deciso di lasciare la casa temporaneamente in attesa di conoscere la gravità della situazione.

In località Borda, invece, un fronte franoso di venti metri interessa un gruppo di case disabitate, dove è crollato un tetto. A vivere nella borgata è solo una donna anziana, che si è trasferita dalla figlia per sicurezza.