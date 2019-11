A Loano le celebrazioni del 4 Novembre e la commemorazione dei caduti di Nassiriya

Loano. Lunedì 4 novembre anche Loano celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la festa nazionale che celebra la fine vittoriosa della Prima Guerra Mondiale, commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) con l’impero austro-ungarico ed è anche divenuta la giornata dedicata alle forze armate.

Alle 9 è in programma il raduno in piazza Italia con l’omaggio e la posa delle corone d’alloro ai monumenti che ricordano i caduti loanesi di tutte le guerre; alle 11.30 si terrà l’ammassamento e alle 11.45 il raduno in piazza Italia. Da qui prenderà il via il corteo che attraverserà via Doria, piazza Rocca, i giardini Benedetto XV e terminerà davanti al monumento ai caduti sulla passeggiata a mare. Dopo l’intervento delle autorità, il corteo tornerà in piazza Italia attraversando piazza Rocca e via Doria.

Venerdì 12 novembre alle 9 presso i Giardini Caduti di Nassiriya sul lungomare verranno resi gli onori al monumento che ricorda le 19 vittime italiane della strage avvenuta in Iraq nel 2003.

Alle celebrazioni interverranno il Gruppo Alpini di Loano ed il Corpo Bandistico di Santa Maria Immacolata di Loano (con la collaborazione della Società Filarmonica Moretti di Pietra Ligure).