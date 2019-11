A Feglino una cena a favore dell’associazione Rete Genitori Lettere Volanti

Si terrà venerdì 29 novembre alle ore 20 presso il ristorante “Il Portico” di Feglino, una cena speciale a favore dell’associazione Rete Genitori Lettere Volanti. Sarà una cena particolare con la degustazione guidata di piatti della tradizione con erbe aromatiche a cura dell’esperta erborista Elena Molinelli. Alla serata parteciperà, in veste di conduttore, il giornalista, enogastronomo Stefano Pezzini, ideatore del blog liguriaedintorni.it e collaboratore di testate come IVG, La Stampa e “Alla ricerca del gusto” su TGEvents Television. Non mancherà un momento dove chef Germano si esibirà in uno show cooking. Info e prenotazioni al 328 0287373.

IL MENU’

Antipasti: le focaccine d’antica tradizione feglinese; il salame all’aglio di Vessalico e Rossese della Riviera Ligure; tomino in velo di sesamo su letto di lardo al basilico genovese Dop; tortino in misticanza di verdure del nostro entroterra al profumo di maggiorana; panissa alla ligure in trifolata di erba cipollina e guanciale.

Primi piatti: i cuori dello chef mantecati con salsa di noci, salvia e timo in pioggia di melograno; taglioni alle ortiche in fantasia di tuccu di Liguria e funghi porcini.

Secondi piatti: terrina di maialino in riduzione di aromatiche; patate gratinate al forno con spolverata di rosmarino.

Dessert: biancomangiare al chinotto di Savona; tortina di cioccolato con crema di latte e menta.

Vini liguri de Il Portico, così come l’amaro alle erbe.

Il ricavato della serata sarà destinato alla associazione Rete Genitori Lettere Volanti, costituitasi circa un anno fa a Finale con l’obiettivo di aiutare bambini e ragazzi con disturbo dell’apprendimento, sottolineando che non si tratta affatto di patologie, ma semplicemente di difficoltà che possono facilmente essere superate con l’aiuto e la collaborazione della famiglia, della scuola e di esperti del settore.

ASSOCIAZIONE RETE GENITORI LETTERE VOLANTI

Chi siamo?…. un gruppo di genitori che si prefigge di offrire un supporto alle famiglie che vivono l’esperienza di crescere figli con disturbi dell’apprendimento.

La sensazione che spesso si prova di fronte alle difficoltà scolastiche dei ragazzi, soprattutto dopo che è stata fatta la diagnosi, è il disorientamento.

Quali sono i passi giusti da fare: “A chi devo rivolgermi nella scuola?” – “Che cosa è il P.d.p.?” “Chi lo fa?” – “Quali professionisti possono aiutare mio figlio?”- “Cosa posso fare per aiutarlo?” Queste, ed altre, sono le domande che si pongono i genitori di figli con difficoltà di apprendimento. Ce le poniamo anche noi. Per questo abbiamo deciso di confrontarci, unire le nostre esperienze ed aiutarci… è nata così la “Rete genitori Lettere Volanti”.

La nostra idea?… L’ unione fa la forza! …..l’esperienza e le conoscenze di uno possono essere di aiuto per altri. Perché chi non conosce o sottovaluta il problema, chi non crede alle difficoltà caratteristiche di chi ha disturbi dell’apprendimento, inevitabilmente rischia di fare danni biologici, psicologici e sociali importanti non determinando le condizioni indispensabili per garantire anche a questi bambini/ragazzi pari opportunità di crescita sociale.

I nostri obiettivi?: informare, anche attraverso la gestione di un apposito sportello territoriale, sulle difficoltà e disturbi dell’apprendimento.

…..vorremmo essere un luogo di supporto….

…..un aiuto per quei genitori “disorientati” che hanno una diagnosi in mano e non

sanno cosa fare o dove andare….

…..un aiuto per quei genitori che devono ancora prendere coscienza del problema…

…vorremo aiutare ed essere parte attiva nella formazione di una rete di collaborazione tra genitori, insegnanti e specialisti come maglie di una grande rete, unita per un obiettivo comune.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.