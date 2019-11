Ceriale. Un brutto risveglio per la cittadina di Ceriale: nella notte è esondato il rio San Rocco, con la fiumana d’acqua che ha invaso le zone cittadine del centro. Super lavoro per tecnici comunali e protezione civile che sono riusciti ad arginare l’esondazione.

Il rio cerialese non ha retto alle piogge intense di queste ore e se nella giornata di ieri aveva già raggiunto limiti di guardia, nelle ore notturne ha superato gli argini alla foce, arrivando sul lungomare cerialese.

Difficile ad ora fare una stima dei danni: in questo momento sono in corso le operazioni di prosciugamento delle aree colpite. Si registrano vari allagamenti. Ieri erano stati i bagni marini a lanciare l‘allarme per la situazione meteo e la violenta mareggiata che ha flagellato la costa e il litorale, con pesanti danneggiamenti alle strutture balneari.

Questa mattina uno scenario da alluvione… Sulle spiagge, di quel che resta, detriti e materiali di ogni genere portati dalla forza del mare.

In questi minuti il sindaco Luigi Romano e l’amministrazione comunale stanno facendo il punto della situazione e sono in corsi diversi sopralluoghi. L’ennesima allerta meteo e l’esondazione del rio cerialese mette ancora al centro la richiesta del Comune alla Regione di procedere quanto prima con l’intervento di messa in sicurezza del San Rocco, per il quale c’è un iter in corso.

