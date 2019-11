A Cengio ordinanza di evacuazione per sei persone in via Villa e via Volta

Cengio. Ordinanza di evacuazione per sei persone in via Villa e via Alessandro Volta a Cengio per pericolo di frana lungo la strada comunale che collega Cengio Bormida alla frazione Rocchetta, che ha costretto alla chiusura della viabilità.

Il sindaco Francesco Dotta ha deciso di far evacuare i residenti dei civici 38 e 38 bis di via Villa, nonché il 5 e il 28 di via Volta, e di far chiudere un’attività produttiva in via precauzionale per uno smottamento che sta grava su quelle abitazioni.

Le persone interessate saranno ospitate da famigliari fino alla risoluzione del problema.

Rocchetta di Cengio è pertanto, al momento, raggiungile solo ed esclusivamente lato Cairo Montenotte mediante la strada dei Pastoni.