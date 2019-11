A Celle Ligure il via al cantiere sull’Aurelia per la messa in sicurezza del rio Santa Brigida

Celle Ligure. Per consentire all’impresa incaricata di eseguire i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida, a Celle Ligure è stato programmato per lunedì notte l’intervento di predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale del cantiere.

Le attività in programma necessitano della chiusura temporanea della statale Aurelia dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre nel tratto compreso tra il km 565,120 e il km 565,220.

I mezzi di soccorso potranno transitare regolarmente.

Durante la chiusura la viabilità sarà deviata sulla rete locale e a pedaggio (via Alba Docilia, via De Rege, via S. Sebastiano, via Paolo VI, SP334 e A10).

Per Celle Ligure il cantiere sarà particolarmente impattante e i lavori sono stati al centro anche di polemiche. Lo slittamento rispetto ai tempi previsti porterà alla conclusione dell’intervento a ridosso della prossima stagione estiva. Notevoli saranno i disagi per i cittadini, ma anche per molte attività della zona.

Per l’esecuzione degli interventi sarà attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 565,120 e il km 565,220 della statale Aurelia, con il contestuale divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate.

La limitazione sarà attiva fino all’ultimazione degli interventi, prevista entro il 10 maggio 2020.