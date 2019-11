Bormida. Lavori in corso a Bormida per liberare la strada verso Pallare ostruita da una frana, e per togliere dall’isolamento otto famiglie in località Pirotti.

“Continua la pioggia torrenziale e smottamenti vari – spiega il vicesindaco Fulvio Florean – ma grazie al tempestivo intervento della Ditta Castiglia (che ringraziamo), stiamo già liberando la strada”.

Il paese sta comunque pagando a caro prezzo l’ondata di maltempo. L’esondazione del Bormida ha infatti colpito anche l’omonima località, allagando strade e causando frane e smottamenti. In mattinata il sindaco Daniele Galliano aveva lanciato un appello: “Esistiamo anche noi, non lasciate sola la Val Bormida. Siamo di nuovo in ginocchio”.