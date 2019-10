Borgio Verezzi. L’attore pietrese Manuel Zicarelli, attualmente impegnato sul set del film “Io sono Vera” , opera prima del regista Beniamino Catena, dal 4 novembre al 16 dicembre, terra’ presso La Compagina del Barone Rampante un laboratorio di recitazione sul testo teatrale “Una serata fuori” di H. Pinter per ragazzi e adulti con un minimo di esperienza teatrale.

Si tratta di 6 incontri serali (dalle 20.30 alle 23.00) di 2 ore e mezza ciascuno il lunedì (4-11-18-25 novembre 9-16 dicembre). Tra l’altro proprio alcuni allievi del Barone Rampante sono impegnati nel set per il nuovo film girato nel ponente savonese.

“Questa è la prima volta che mi concentrerò principalmente sulla recitazione, partendo da un copione. “Una serata fuori” è un testo bellissimo di quel genio indiscusso di Pinter. Io portai una scena per il provino allo Stabile di Genova. Ho un rapporto affettivo con questo racconto. Mi piacerebbe insieme a voi giocarci e sperimentare…”. M. Zicarelli

Zicarelli si forma presso la Scuola di recitazione del “Teatro Stabile di Genova”, esordisce in teatro per poi lavorare al cinema ne La città ideale di Luigi Lo Cascio (Venezia 69) e successivamente sul piccolo schermo, dove recita su Rai 1 nel film tv “La classe degli asini” di Andrea Porporati, nella fiction “Il capitano Maria” con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasottidi e su canale 5 ne “L’isola di Pietro”.

Per il cinema è anche autore e regista del film “Ho bisogno di te” che ha partecipato – come unica pellicola italiana – al “Riviera International Film Festival” di Genova Sestri Levante.

Il suo lavoro lo porta spesso a Milano o a Roma, ma tutte le volte che può torna nella sua Pietra Ligure, per tenere i corsi di recitazione alla scuola di teatro ‘Il Barone Rampante’ di Borgio Verezzi.

Ora l’attore pietrese sta lavorando al nuovo film di Beniamino Catena, prodotto dalla Macaia Film e patrocinato dalla Genova Liguria Film Commission, non solo valorizzerà le bellezze e la realtà di un territorio molto familiare al regista ma anche i giovani talenti del luogo, scelti con un casting lo scorso luglio.