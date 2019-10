Loano. Il Circolo Nautico Loano sta partecipando in questi giorni, con due degli atleti della squadra agonistica di windsurf, ai campionati mondiali di Puerto Sherry a Cadice, in Spagna, nella classe International Techno 293.

Davide Enrico e Matilde Fassio stanno gareggiando valorosamente in questa competizione molto importante che conclude la stagione agonistica 2019. I due loanesi sono supportati dal loro allenatore Fabrizio Amarotto di Finale Ligure, ex agonista in Slalom e Formula.

In Andalusia sono 369 gli iscritti suddivisi nella categorie maschili e femminili Under 15 e Under 17; in rappresentanza dell’Italia ben 38 giovani. Il programma prevede tre prove al giorno per un massimo di dodici prove complessive con l’ultimo giorno di regate in programma sabato 2 novembre.

Lunedì 28 ottobre non si è gareggiato per assenza di vento. Anche ieri le condizioni meteo costretto gli organizzatori del Mondiale Techno 293 a non rispettare in pieno il programma della seconda giornata: due le prove disputate per le classi maschili; ancora ferme le ragazze. Oggi altre due prove in programma con il primo segnale di avviso previsto per le ore 13.