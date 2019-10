“Vuoi sposarmi?”, la proposta d’amore emoziona e chiude il festival “Garlendella”

Garlenda. Le luci che si abbassano, l’annuncio del dj, una grande e palpabile emozione e “Perfect” di Ed Sheeran a fare da sottofondo.

Ha scelto una location “unconventional” come l’”Unconvetional Luppolo Festival – Garlendella” di Garlenda per avanzare la proposta d’amore più importante. E il risultato è stato quello sperato, sotto ogni punto di vista.

È stata la festa che per 3 giorni ha animato Garlenda e la sua piazza principale il “teatro” scelto dal giovane albenganese Emanuele per rivolgere alla sua Debora la domanda fatidica, attorniati da centinaia di presenti che, come da copione al giorno d’oggi, smartphone alla mano, hanno immortalato il momento.

Seppur visibilmente teso, in accordo con il dj, ad un certo punto della serata conclusiva, Emanuele è salito sul palco ed ha chiamato Debora a raggiungerlo. La musica è cambiata, passando in un attimo dalla dance ad uno dei grandi classici d’amore della musica moderna, “Perfect”, e lasciando poco spazio alle interpretazioni.

“Vuoi sposarmi?” la frase pronunciata con la voce rotta da comprensibile emozione nel silenzio calato all’improvviso. E il “sì” di Debora è arrivato quasi immediato, sancito dall’applauso dei tanti presenti per la coppia, che ha confidato ad amici e conoscenti di “avere intenzione di sposarsi proprio nella piazza centrale di Garlenda”, dove è avvenuta la proposta.