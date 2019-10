Vittorio Gastaldi di bronzo: terza piazza in Coppa Europa

Albenga. Un bronzo storico quello di Vittorio Castaldi alla Coppa Europa di pattinaggio artistico. Il pattinatore di Albenga ha concluso al terzo posto la Solo dance nella categoria Youth.

La gara, che si è svolta a Roana, vicino a Vicenza, ha radunato i migliori interpreti della specialità del continente. L’atleta albenganese, che milita nel Pattinaggio artistico Bastia di Albenga, aveva concluso la prima parte della finale in seconda posizione, ma alcune imprecisioni nell’ultima prestazione l’hanno fatto scivolare sul terzo gradino del podio.

Per Gastaldi la stagione è stata foriera di ottime prestazioni: dalla convocazione in nazionale al campionato europeo di Harsfeld, il 2019 è stato un anno decisamente positivo. Proprio in Germania era già salito sul podio europeo, in coppia con Linda Siciliano. Ad allenare Vittorio Gastaldi è Nadia Comazzi.