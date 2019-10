Villanova, in casa ha una vera e propria coltivazione di marijuana: 45enne arrestato

Villanova d’Albenga. I carabinieri della stazione di Villanova d’Albenga, al termine di un’articolata attività di indagine, ieri hanno tratto in arresto un uomo del posto di 45 anni, già noto per le sue vicissitudini. Nella sua abitazione, infatti, è stata trovata una vera e propria coltivazione di marijuana, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento e la conseguente vendita.

I suoi movimenti strani e sospetti, il suo stile di vita, le sue abitudini, sono stati notati da un carabiniere, in servizio proprio a Villanova, che non ha indugiato ad approfondire, riscontrare, rilevare e acquisire ulteriori elementi sul suo conto. Sono iniziati servizi di osservazione a conclusione dei quali, ieri pomeriggio, dopo averlo visto arrivare al solito posto, sempre allo sesso orario, i militari, guidati dal maresciallo aiutante Giovanni Cerruti, comandante della stazione di Villanova, hanno circondato la zona e fatto irruzione.

Una volta dentro, i militari si sono trovati di fronte ad una vera e propria coltivazione di cannabis: numerose le piante già tagliate e in fase di essiccazione così come le confezioni di marijuana già pronte alla vendita e sono stati trovati anche vari bilancini di precisione.

Inoltre è stato rilevato un locale, pertinente alla zona di coltivazione e rinvenimento della sostanza stupefacente, adibito a serra e dotato di tenda per coltivazione “Indoor”. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il villanovese è stato arrestato per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere ad Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

Alle operazioni ha attivamente partecipato, fornendo supporto operativo, il personale dell’aliquota operativa che, in modo sinergico, ha collaborato in tutte le fasi. L’attività informativa sviluppata dal carabiniere è stata il motore trainante di tutta l’operazione, con i suoi rivolti operativi. Il presidio di controllo del territorio da parte della stazione carabinieri di Villanova d’Albenga continua, così come il pattugliamento esterno delle altre stazioni dipendenti della compagnia di Alassio, che sarà intensificato nel fine settimana.