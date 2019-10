Vezzi Portio, ciclista vola giù dal ponte e finisce nel fiume

Vezzi Portio. Un ciclista di circa 40 anni è stato soccorso questa mattina a Vezzi Portio dopo essere caduto nel fiume.

L’uomo stava percorrendo un ponte in località Boragni quando, per cause ancora da chiarire, è caduto nel greto sottostante.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno, che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.