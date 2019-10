Vertice al Ministero per l’Aurleia Bis: confermate le risorse, ma nuovo appalto solo nel 2020

Si è svolto a Roma presso il MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’attesa riunione convocata dal Ministero su sollecitazione delle amministrazioni comunali per la vicenda Aurelia-bis. Presenti il vice sindaco di Savona Massimo Arecco, il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti, i tecnici dei Comuni nonchè i rappresentati di ANAS e del MIT.

“Il clima dell’incontro era senz’altro positivo. Abbiamo registrato la volontà del Ministero e di Anas di attivarsi al più presto per terminare l’opera. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che le risorse stanziate rimangono a disposizione dell’intervento infrastrutturale, comprese le risorse reperite per lo svincolo Margonara anche nel caso in cui per insormontabili criticità tecniche lo stesso non si dovesse realizzare” afferma i due sindaci del levante savonese e il vice sindaco di Savona.

“C’è l’impegno a realizzare il completamento dell’intervento sia a Ponente che a Levante con i collegamenti dell’Aurelia Bis ai caselli di Savona ed Albisola, inserendo le mitigazioni ambientali più volte richieste. Purtroppo la nota negativa sono i tempi per il completamento del tratto già appaltato e realizzato per circa l’80% fermo a causa del dissesto di CMC: dovendo verosimilmente procedere ad un nuovo appalto, i tempi previsti per la ripresa del cantiere superano abbondantemente l’anno”.

A breve ci sarà un incontro in Regione per definire le strategie comuni sulla prosecuzione del progetto mentre con ANAS ed il MIT l’aggiornamento con le progettazioni di completamento è previsto prima della fine dell’anno.