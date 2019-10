Vertical dei Castelli: Diego Rubagotti e Cassandra Sprenger si aggiudicano la seconda edizione

Finale Ligure. Sabato 12 ottobre la Polisportiva del Finale, in collaborazione con l’Atletica Run Finale Ligure, ha organizzato la seconda edizione del Vertical dei Castelli.

I partecipanti sono partiti alle ore 19 da piazza di Porta Testa a Finalborgo per percorrere 1 chilometro e mezzo, quasi interamente in salita, leggera. Una cronoscalata con partenze scaglionate che ha visto al via diciannove concorrenti, uno in più rispetto alla passata edizione.

Il più veloce di tutti è stato Diego Rubagotti con il tempo di 6’15”. Secondo posto per Alessandro Casasola in 6’30”, terzo Claudio Panizza in 6’57”.

Al quarto posto Andrea Rinaldi in 7’03”, quinto Giampaolo Borgna in 7’15”, sesto Claudio Siccardi in 7’30”, settimo Marco Taricco in 7’32”, ottavo Marcello Forlano in 7’43”, nono Paolo Lombardo in 8’02”, decimo Andrea Del Tredici in 8’16”.

Vincitrice tra le donne, undicesima assoluta, Cassandra Sprenger con il tempo di 8’20”. A seguire Luciano Zorelli in 8’29”, Flavio Ferrante in 8’35” e Nella Andronaco, seconda della classifica femminile in 8’48”.

Terza donna è giunta Ilaria Volpe in 9’19”. La graduatoria si conclude con Christian Stringa in 9’30”, Lucia Gatti in 9’50”, Marina Torre in 9’53”, Marta Mondan in 10’55”.

.