Veronica Pardini si aggiudica la Granfondo La Rosa Laigueglia

Laigueglia. Una bellissima giornata di sport a Laigueglia, domenica 6 ottobre, per la Granfondo La Rosa Laigueglia, manifestazione aperta alle sole donne organizzata dal GS Alpi.

Una sessantina di ragazze provenienti da ogni parte d’Italia hanno preso parte all’evento tutto al femminile, nella gara valevole come prova del Campionato Nazionale Ciclismo Femminile per sole donne. A fare da cornice alla gara è stato un bellissimo percorso di 89 chilometri per 1.400 metri di dislivello, che ricalca a grandi linee quello della Granfondo Internazionale Laigueglia. Ospite della manifestazione è stato l’ex professionista Damiano Cunego, testimonial del GS Alpi.

Il successo assoluto è andato a Veronica Pardini, portacolori della Rodman Azimut, che è riuscita a precedere di circa 20 secondi il gruppo di inseguitrici, che si sono giocate il piazzamento allo sprint. Alle spalle della vincitrice, nell’ordine, si sono piazzate Monica Viale (Passatore), Sabrina De Marchi (Somec MgKvis) e Federica Morano (Passatore).

Per le ragazze che hanno partecipato è stata una giornata a dir poco perfetta, in quanto la manifestazione è stata molto curata nei dettagli. Decine di volontari hanno controllato il percorso agli incroci, garantendo la massima sicurezza; un occhio di riguardo è stato dato anche alle premiazioni finale, con la premiazione per categorie suddivisa in maniera differente rispetto alle gare che comprendono anche gli uomini. Tutte le ragazze hanno quindi potuto trascorrere una piacevole giornata in riva al mare, su delle strade baciate dal sole autunnale.

La classifica completa:

