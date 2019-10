Vela, corsa, trail running, nuoto e basket: grande fine-settimana di sport a Loano

Loano. Una mezza maratona, un trail-running, una gara di nuoto per giovani “esordienti” e infine una manifestazione dedicata ai piccoli giocatori di basket promossa da un’associazione sportiva che nel 2019 ha tagliato il traguardo dei trent’anni di vita. E’ stato un fine-settimana ricco di sport quello vissuto sabato 26 e domenica 27 ottobre da Loano e dal suo comprensorio, dove si sono disputate cinque importanti manifestazioni sportive che hanno visto la partecipazione di centinaia di atleti.

Domenica è cominciata con l’ottava edizione della RunRivieraRun International Half Marathon partita da Finale Ligure e conclusasi a Loano: “La mezza maratona ideata e organizzata dall’Asd RunRivieraRun – ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria – è frutto del lavoro sinergico della Provincia di Savona e dei Comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano ed è uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario sportivo del savonese. Anche quest’anno un migliaio di atleti hanno preso parte alla corsa che, come di consueto, ha come sfondo gli scenari da cartolina della costa compresa tra il Malpasso e la nostra Marina di Loano. Una manifestazione che anche quest’anno ha fatto registrare il tutto esaurito pure sul fronte turistico, con migliaia di persone (tra corridori ed accompagnatori) che così hanno potuto conoscere ed apprezzare le bellezze del nostro territorio”.

Più all’interno, a Verzi, si è tenuta la seconda edizione del Test Essegi Sport, che ha fatto da preludio all’edizione 2019 del 4Chiese Trail organizzato dall’Asd Krav Maga Parabellum: decine di atleti si sono ritrovati a Verzi per “testare sul campo” i tracciati della terza edizione della corsa, in programma il 17 novembre.

Nel pomeriggio, il PalaGarassini ha visto disputare una gara di nuoto di giovani atleti esordienti: le “batterie” in piscina sono state seguite da un folto pubblico che ha affollato gli spalti: “Le gare sono state seguite da un pubblico assai folto, a conferma di come il nuoto sia sempre tra le discipline caratteristiche del nostro territorio e della nostra città grazie all’ottimo lavoro svolto da Doria Nuoto”.

Contemporaneamente, sul parquet del palazzetto dello sport di località Fei si teneva la “Giornata in Rosa – 7^ Compleanno della Pigotta Unicef”, manifestazione organizzata dall’Ad Pallacanestro Loano a cui hanno partecipato 77 bambine dei Centri Minibasket di Sanremo, Imperia, Alassio, Borghetto Santo Spirito, Amatori Vado, Cestistica Savonese, Cogoleto, Arenzano, Loano Garassini ed ovviamente Pallacanestro Loano.

La giornata è stata anche l’occasione per festeggiare i primi trent’anni di vita dell’Ad Pallacanestro Loano: a nome dell’intera amministrazione comunale loanese, l’assessore Zaccaria ha consegnato alla presidente, Paola Gioncada, una targa celebrativa quale riconoscimento “per l’impegno profuso in questi anni da lei e dalle sue collaboratrici per la promozione dello sport ed in particolare del basket, specie tra le più giovani”.

Ma il fine settimana sportivo di Loano non si è concluso qui: sabato 26 ottobre, infatti, al largo di Loano si è tenuta la prima prova della seconda edizione del Campionato Invernale di Vela di Marina di Loano organizzata dal Circolo Nautico del Finale, Circolo Nautico Loano, CNAM Alassio, con la collaborazione di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano.