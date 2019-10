Varazze. Arrivano i primi segnali di un meteo instabile e che desta preoccupazione. Al largo della costa di Varazze, intorno alle 14.30 si è creata una tromba marina, che può sembrare spettacolare per certi versi, ma che non può fare a meno di incutere timore. In particolare a seguito della nuova allerta meteo diramata da Arpal, che sarà attiva dalle 21 di questa sera e delle parole che provengono dal centro Limet che prevedono un quadro piuttosto preoccupante soprattutto nella provincia di Savona e nel centro della Regione.

Arpal, infatti, proprio a seguito dello studio delle condizioni meteo previste per il fine settimana, sta valutando la possibilità di diramare un’allerta rossa.

Per quanto riguarda il fenomeno osservato nel primo pomeriggio a Varazze, si può affermare che a produrre la tromba marina siano stati l’elevata instabilità atmosferica che in queste ore sta caratterizzando la situazione meteo, insieme a un’alternanza di temperature miti e bruschi cali.