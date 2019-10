Varazze, Jacopo Ghigliazza:”Ci godiamo il momento, ma niente voli pindarici”

Varazze. “Fantasie che volano libere” canta Vasco Rossi, il cui pensiero calza a pennello per il Varazze, capolista del girone A del campionato di Promozione. Jacopo Ghigliazza, varazzino doc e scafato giocatore, per aver militato in campionati importanti come Serie D ed Eccellenza, tiene ben saldi i piedi a terra, invitando i compagni a rimanere umili.

“Siamo in vetta alla classifica e ci godiamo il magic moment” – afferma Ghigliazza – consapevoli delle nostre potenzialità, ma il campionato è lungo, fatto di alti e bassi, ragion per cui è assolutamente vietato fare voli pindarici…”.

“Dobbiamo continuare ad allenarci con impegno e dedizione e giocare partita dopo partita senza guardare troppo lontano – il clima all’interno della squadra è ottimo, il gruppo è solido, l’allenatore sa il fatto suo e la società non ci trasmette nessuna pressione, situazioni che ci permettono di esprimerci al meglio“.

Il Varazze giocherà, domenica prossima, in casa del quotato Taggia, ritieni che la partita del “Marzocchini” sia un test attendibile per verificare la forza e la tenuta mentale della squadra?

” Il Taggia è uno squadrone, ma noi andremo a giocare la partita senza timore, il test è attendibile, anche se è troppo presto per emettere dei giudizi... la spensieratezza e il nostro spirito garibaldino saranno armi importanti per giocare alla pari con gli avversari”.