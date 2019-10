Varazze. In 70 “over 80” sabato 26 ottobre 2019 a Cantalupo di Varazze, hanno festeggiato l’annuale “Festa dei Nonni”, organizzata con la solita solerte bravura dalla Società Cattolica S. Giovanni Battista, con il patrocinio del Comune di Varazze, in una splendida giornata dai colori e dal sapore di una estate che non vuole arrendersi all’autunno.

Dopo la S. Messa, officiata da padre Abramo della Comunità degli Araldi della Buona Novella, nella chiesa dedicata a S. Giovanni Battista e a Santa Caterina d’Alessandria e la foto ricordo sul piazzale antistante, i “nonni” hanno preso parte al tradizionale banchetto preparato con particolare cura dagli chef Mino, Paolo e Walter, coadiuvati da un nutrito ed efficiente staff, con gran finale di torta farcita ai frutti di bosco, vera opera d’arte dello chef dell’Hotel Zurigo Roberto Borchi.

Foto 2 di 2



I poeti Mario Traversi e Pietro Ferrando (Crevai) si sono alternati nella recita di alcune applaudite poesie, in genovese e in italiano, nota di allegria e di meditazione sulla “terza meravigliosa età” e non solo, mentre l’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno ha portato il saluto del sindaco Alessandro Badano, assente per precedenti impegni, rimarcando l’importanza degli anziani nel contesto di una società dove la loro esperienza è stimolo positivo per le nuove generazioni.

Il saluto affettuoso della Presidente della Società Cattolica di Cantalupo, Patrizia Buffa, ha concluso la bella e simpatica manifestazione, ripresa interamente da Televarazze (cameraman Giuseppe Bruzzone e Piero Spotorno).

Prima della celebrazione della S. Messa, la signora Lina Canepa (92 anni) ha offerto una artistica tovaglia ricamata da lei stessa per l’altare della chiesa di Cantalupo (ne aveva già donata un’altra al Santuario di N.S. della Guardia).

Animatore e regista impeccabile della manifestazione, Mauro Agostini, con sincero e prolungato applauso e un arrivederci al prossimo anno.

(Testo e immagini di Mario Traversi)