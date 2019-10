Varazze, buona la prima per l’iniziativa “Con un’offerta alla tua libreria promuovi la cultura”

Varazze. Con la consegna all’assessore alla cultura della città di Varazze, Mariangela Calcagno, di due buoni acquisto del valore di 285,00 euro cadauno, avvenuta sabato 21 settembre 2019, in occasione dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day”, si è positivamente conclusa la prima edizione del progetto “con un’offerta alla tua libreria Promuovi la Cultura”.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura della città di Varazze, insieme al comitato Lanzarotto Malocello, alle locali associazioni culturali e alle librerie che operano sul territorio, rivolta ai cittadini di Varazze e gentili ospiti, i quali, con un gesto di “partecipazione attiva”, hanno contribuito alla donazione “del libro”, non di uno qualsiasi, ma di quello che serve alla civica biblioteca “E. Montale”, per promuovere la lettura e la conoscenza, soprattutto tra i giovani e giovanissimi.

Il lavoro di sensibilizzazione svolto dai promotori del progetto e dalle due librerie che hanno aderito all’iniziativa: “Tra le Righe” di corso Colombo n.11 e “Mondadori Bookstore” di piazza Bovani n.10, concretizzatasi con la raccolta di poco meno di 600 euro, darà la possibilità all’assessore alla cultura e ai responsabili della civica biblioteca “E. Montale” di acquistare un significativo quantitativo di libri destinati soprattutto a giovani e giovanissimi utenti.

In considerazione della positiva conclusione di questa prima edizione, gli organizzatori hanno deciso di non porre limiti di tempo alla possibilità di fare un offerta alla propria libreria, concordando con le stesse la consegna del “buono acquisto”, del valore delle donazioni ricevute, in occasione della cerimonia di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dall’insigne navigatore varazzino, che si tiene il penultimo sabato del mese di settembre di ogni anno: il “Lanzarottus Day”.

Un progetto realizzato con il contributo e la collaborazione di: lega navale ttaliana sezione di Varazze, associazione nazionale marinai d’Italia gruppo di Varazze, associazione culturale U Campanin Russu, associazione Culturale San Donato, centro studi Jacopo da Varagine, comitato Lanzarotto Malocello Varazze.

A quanti contribuiranno al successo dell’iniziativa, il 19 settembre 2020, nel corso della cerimonia della nona edizione del “Lanzarottus Day”, sarà consegnato un attestato di partecipazione, appositamente realizzato in collaborazione con la Giunta Comunale.