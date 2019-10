Arenzano. Il Varazze, in pieno extra time, espugna il terreno dell’Arenzano, collezionando la quinta vittoria su sei incontri disputati.

Il commento della gara è affidato al difensore nerazzurro Bruno Kepi.

“Anche se la rete di Perrone è arrivata prima del termine della gara, abbiamo vinto con merito il derby con l’Arenzano – afferma il forte difensore – loro hanno trovato la rete sull’unico tiro scagliato verso la nostra porta, mentre la nostra squadra ha giocato un buon calcio per tutto l’arco della gara”.

“Ci stiamo esprimendo a buoni livelli, i quindici punti messi in saccoccia, sui diciotto a disposizione, la dicono lunga sulla bontà della nostra idea di calcio – conclude Kepi – l’importante è non montarsi la testa, ma continuare ad allenarci con grande costanza e determinazione, per ottenere migliori e maggiori risultati”.