Varazze, al via le tre “Giornate Ecologiche” dedicate alla pulizia del territorio

Varazze. Inizieranno venerdì 25 ottobre le tre “Giornate Ecologiche” che il comune di Varazze dedica alla pulizia del suo territorio.

“Con “Puliamo il mondo”, svoltosi il 17 ottobre u.s, l’assessorato all’ambiente ha dato il via ad una serie di iniziative, finalizzate alla pulizia ed alla salvaguardia del proprio territorio, con particolare attenzione alle informazioni sulla raccolta differenziata: Marina di Varazze, Associazioni nautiche e di pesca, Varazze Outdoor, Live Wild Adventure, associazione volontari di Protezione Civile ed il centro di e educazione ambientale parco costiero Piani d’Invrea, a partire da Venerdì 25 Ottobre, per tutto il fine settimana, saranno presenti sul territorio e chi vorrà potrà unirsi a loro partecipando alla raccolta dei rifiuti abbandonati su sentieri, sulle spiagge ed in mare”, comunica l’assessore Pierfederici.

Presso il Molo Marinai d’Italia venerdì 25 e sabato 26, dalle ore 10.00 alle 15.00, saranno organizzati punti di raccolta dei rifiuti presidiati con presenza di operatori SAT e di volontari delle associazioni che distribuiranno, a chi ne farà richiesta, sacchi per la raccolta.

Domenica 27 le tre giornate ecologiche si concluderanno con escursioni nell’entroterra e sul litorale con la collaborazione di Varazze Outdoor, Live Wild Adventure e l’Associazione di Volontari di Protezione civile. L’appuntamento è per le ore 10.00 presso il Molo Marinai d’Italia da dove partirà l’iniziativa, altamente operativa, con l’obiettivo di riunire, socializzare, pulire ed anche creare una “mission” comune estremamente utile ed apprezzabile nella raccolta soprattutto della dannosa plastica, ma anche di altri rifiuti.

Le associazioni nautiche saranno impegnate invece in mare in azioni di buone pratiche a tutela del Santuario dei Cetacei.

“Lo scopo è sensibilizzare alla tutela dell’ambiente per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dimostrare un alto senso civico”, dichiara il Sindaco Alessandro Bozzano, che rivolge il suo personale invito alle famiglie varazzine ad unirsi all’iniziativa per trascorrere un domenica “ecologica” e di conoscenza del proprio territorio.