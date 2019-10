Valbormida, tre tele d’artista e uno spettacolo teatrale a favore di Telefono Donna

Cairo Montenotte. L’edizione 2019 di Cairo Medievale è stata dedicata alla donna e, nello specifico, alle donne raccontate e rese immortali da Dante Alighieri. Le Furie, Francesca, Pia Dè Tolomei, Matelda, Piccarda Donati e Beatrice: tante diverse storie come alcune delle mille sfumature che possono descrivere l’universo femminile.

Grazie all’importanza del tema scelto per l’edizione appena conclusa, diversi sono stati i momenti dedicati all’arte ed interpretati attraverso diverse forme, come l’esigenza di rappresentare l’universo femminile attraverso la fusione di tre esperienze artistiche: la musica del gruppo I Giullari di Spade, la danza dell’Ensamble Atmosfera Danza diretta da Gabriella Bracco e la pittura live painting del gruppo artistico White Tree composto da Rossella Bisazza, Monica Porro e Laura Di Fonzo.

“Il risultato di questa speciale sinergia sono state tre tele che vorremmo cedere in cambio di un’offerta a sostegno della sezione valbormidese di Telefono donna – raccontano dalla Pro Loco di Cairo Montenotte – Il prossimo 29 novembre andrà in scena lo spettacolo ‘Il mondo a testa in giù’ prodotto dalla compagnia PiGreco, presso il locale Teatro Osvaldo Chebello: una serata voluta dalla sezione Valbormida di Telefono Donna presieduta da Giuliana Lavagna dove i nostri quadri saranno parte integrante della scenografia dello spettacolo e verranno consegnati a coloro che se li saranno aggiudicati al termine della serata”.

Le opere sono “Paolo e Francesca – Inferno”, di Rossella Bisazza, “Speranza, Pia e Matelda – Purgatorio” di Monica Porro e “Beatrice – Paradiso” di Laura Di Fonzo, realizzate con tecnica acrilico su legno 50×100 e sono state realizzate nella serata del 6 agosto 2019.

Il Gruppo White Tree, attivo dal 2012, è composto da: Rossella Bisazza, Laura Di Fonzo e Monica Porro. Valbormidesi e amiche da una vita, diplomate al Liceo Artistico A. Martini, laureate all’Accademia di Belle Arti di Cuneo. Il gruppo realizza esposizioni, performance e live painting.

Quella proposta è una pittura unica nel suo genere in cui si fondono i diversi stili delle tre pittrici, a volte con musica e danze. Una pittura in divenire in cui il pubblico può veder nascere opere sempre diverse e uniche. Tra le performance più apprezzate quelle realizzate per Cairo Medievale e nell’entroterra ligure.

L’incasso ottenuto attraverso la vendita delle tele verrà interamente devoluto alla sezione Valbormida di Telefono Donna: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 25 novembre prendendo contatto con la Pro Loco di Cairo Montenotte attraverso il sito web www.prolococairo.it o dalla pagina Facebook.