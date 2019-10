Vado, Massimiliano Illiante: “La vittoria con il Savona deve rappresentare il punto di svolta del nostro campionato”

Vado Ligure. “E’ stata una partita importante sotto l’aspetto della determinazione, del cuore, non è stato assolutamente facile venire a capo del Savona – afferma Massimiliano Illiante – venivamo dalla brutta prestazione con la Sanremese e quindi ci voleva un cambio di rotta“.

L’estremo difensore dei rossoblù torna, a bocce ferme, ad analizzare il match giocato con il Savona.

“Pur essendo rimaneggiati abbiamo giocato una partita di grande spessore caratteriale, badando al sodo e siamo stati premiati – continua il portierone del Vado – speriamo che la vittoria rappresenti un nuovo punto di partenza… non siamo più in Eccellenza… ci vuole più attenzione, un modo diverso di approcciare le partite, è chiaro che si deve pagare lo scotto del salto di categoria, ci sono giocatori nuovi e l’amalgama non si trova dall’oggi al domani, voglio sperare che la squadra abbia imboccato la strada giusta per disputare un campionato tranquillo, senza patire più del lecito”.