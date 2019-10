Vado Ligure. “È stato un intervento importante di riqualificazione” afferma il sindaco vadese Monica Giuliano, in occasione dell’inaugurazione del cartello stradale che da oggi indica, lungo la strada principale in località Porto Vado, il nuovo Muro degli Artisti.

“Questo spazio si lega a un luogo importante che è un luogo di recupero urbanistico fondamentale, poiché dopo l’alluvione del 2014 il Comune di Vado Ligure ha deciso di fare un investimento importante di messa in sicurezza di questa zona – specifica il sindaco – Da una parte prevedendo degli impianti per ridurre il rischio idrogeologico, in un’ area appunto soggetta a questo tipo di problematica, dall’altra trasformando un parcheggio in una piazza, servendosi anche di un tocco artistico, dando spazio agli artisti della zona e non solo”.

di 6 Galleria fotografica A Vado un parcheggio trasformato in una piazza artistica









Dalla sua nascita, il Muro degli Artisti si è sviluppato, raggiungendo un centinaio di piastrelle d’autore realizzate in ceramica da artisti quali Ornella Scarrone, Walter Almerindo Cicerone e molti altri, che hanno contribuito a impreziosire questo caratteristico scorcio di Porto Vado.

L’auspicio espresso dal sindaco è quello di promuovere la crescita di questo importante sito di arte e aggregazione, che porta Vado Ligure a unire una prospettiva prettamente industriale e portuale con quella artistica.