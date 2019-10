Vado, interventi sul torrente Segno. Il sindaco Giuliano: “Attendiamo la messa in sicurezza prevista dall’accordo di programma”

Vado Ligure. In via di completamento l’investimento pari a 130.000 euro per interventi sul torrente Segno e affluenti a Vado Ligure.

“Ogni anno l’importo impegnato e sostenuto dal Comune è indicativamente lo stesso, biennale è l’asportazione del materiale (terre) e annuale la pulizia ordinaria, tutto ciò serve a mitigare il rischio ma non ad eliminarlo quindi valgono sempre le norme contenute nel piano di protezione civile per le zone rosse del nostro Comune, le aree potete consultarle presso l’ufficio ambiente” afferma il sindaco Monica Giuliano.

“Oltre all’impegno annuale è fondamentale l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del torrente Segno previsti nell’accordo di programma sulla piattaforma APM Terminals”.

“La realizzazione del nuovo ponte Peluffo è stato il primo passo concreto nella “storia” del nostro territorio, ora si mitiga con interventi puntuali e si lavora affinché l’intervento definitivo di oltre 10 milioni di euro si concretizzi per la prima volta con i cantieri” conclude il primo cittadino vadese.