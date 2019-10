Urbanistica, l’assessore Scajola presenta il piano territoriale regionale a Savona 

Regione. Domani, martedì 15 ottobre alle 15.30 a Savona (Sala consiglio provinciale in via Sormano) l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, insieme ai tecnici regionali, presenterà lo schema del Piano Territoriale Regionale, il documento per proporre una visione strategica di lungo periodo della Liguria, in linea con le indicazioni della Legge Urbanistica.

All’incontro di condivisione con il territorio saranno presenti i sindaci, le associazioni di categoria, i consiglieri regionali e tutti i soggetti interessati.

L’obiettivo è quello di interpretare i cambiamenti avvenuti sul territorio e condividere con tutti i soggetti economici e professionisti l’idea di sviluppo della Liguria. Quello di domani è il terzo incontro, dopo quelli di Genova e La Spezia, dei quattro previsti sul territorio. L’ultimo sarà il 24 ottobre a Imperia.

“Al momento il piano territoriale regionale non ti dice quello che puoi fare, ma quello che è utile per la Liguria – spiega l’assessore Marco Scajola – Vogliamo lanciare alcune idee di base: mettere al sicuro le comunità costiere, prevedere nuove tecnologie per le città, pianificare l’entroterra per favorire nuovi insediamenti ed evitare lo spopolamento e promuovere una nuova idea di crescita, più sostenibile. Il piano vuole avere un’identità ben precisa, intesa come progetto in cui una società si riconosce, e sarà frutto di un confronto ampio”.