Under 18 Eccellenza, Vado: vittoria all’ultimo respiro contro Pegli

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado, nel campionato Under 18 Eccellenza, centra, con un canestro all’ultimo secondo, la prima vittoria fuori dalle mura amiche dopo due sconfitte, nonostante una prestazione più che rivedibile in difesa.

La partita inizia con le difese piuttosto allegre e i padroni di casa approfittano della libertà concessa per infilare diverse triple; Vado si affida prima alle scorribande di Pesce e poi alla presenza a rimbalzo offensivo di Giannone, per chiudere il primo quarto avanti con un possesso pieno di vantaggio.

Nel secondo quarto i biancorossi giocano “in the right way”, chiudendo molto bene in difesa e trovando vari protagonisti in attacco, con l’energia di Adamu a farla da padrone e andando all’intervallo lungo sopra di 16.

Però è solo un illusione: nel terzo quarto infatti le cattive abitudini tornano a farsi vedere; la difesa ospite non trova un antidoto a Zaio (21 punti in questo quarto con 5 triple), mentre in attacco Vado si affida troppo ad iniziative personali, che tengono sì avanti i pappagalli, ma il vantaggio è praticamente dilapidato.

Nell’ultimo periodo gli arancioblù continuano a martellare da dietro l’arco, mentre i vadesi trovano un paio di contropiedi di Rebasti e diverse giocate di Pintus. Si arriva così in parità a 15 secondi dalla fine: Pegli si butta dentro in penetrazione, ma Gallo si fa trovare pronto con una stoppata; la palla viene raccolta da Pintus che in 5 secondi si mangia tutto il campo e trova un gran canestro in floater.

Prossima settimana doppio impegno casalingo per Vado: lunedì 4 novembre contro Legnano e mercoledì 6 novembre, per il recupero della quarta giornata, contro Don Bosco Crocetta.

Il tabellino:

Basket Pegli – Azimut Pallacanestro Vado 83-85

(Parziali: 25-28; 32-48; 63-66)

Basket Pegli: Augliera ne, Schivo 22, Ventura, Danovaro, De Natale 10, Bruzzone, Nsesih 8, Schiano 6, Mannarini, Vagnati, Zaio 33, Belotti 4. All. M.A. Conte, ass. A. Conforti.

Azimut Pallacanestro Vado: Rebasti 4, Adamu 10, Franchello, Pesce 12, Trenta, Pintus 25, Lebediev 6, Da Corte, Tridondani 2, Giannone 14, Gallo 12, Genta. All. S. Imarisio, ass. D. La Rocca e M. Saltarelli, prep. G. Bossaglia.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Puccini (Genova).