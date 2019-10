Under 16 Eccellenza: primo referto giallo per Vado

Vado Ligure. Terza giornata e prima battuta d’arresto per la formazione Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado. Al geodetico arriva Biella, tecnicamente ed agonisticamente due spanne sopra ai padroni di casa.

Con Biorac fermo ai box, è Adamu l’unica torre disponibile per coach Prati ed infatti i punti messi a segno nel primo quarto sono per la maggior parte i suoi. Biella risponde con tre triple ben costruite e con vari arresti e tiri. Vado arranca e chiude il primo quarto sul 19-22.

Nel secondo quarto Biella spinge sull’acceleratore, difende aggressivamente a tutto campo e in attacco corre in contropiede e gestisce bene i possessi a difesa schierata. Vado fa fatica a tenere insieme ritmo alto e buone scelte e chiude il secondo parziale sul 16-22 andando all’intervallo sotto di 9 lunghezze (35-44).

Il terzo quarto è di marca Pallacanestro Vado, con Adamu che sale in cattedra, domina sotto i tabelloni e permette di ricucire lo strappo e permettendo ai locali di prendere la testa della partita.

Le energie fisiche e soprattutto mentali spese si fanno però sentire e il team piemontese ne approfitta per controbattere. L’ultimo periodo è in equilibrio con il quintetto biancorosso che raggiunge anche il più 5 a 3’ dalla fine (73-68), con una tripla di Monaldi nell’unico tiro ben costruito dalla squadra. Poi la differenza di solidità delle due squadre viene fuori. Biella è chirurgica e piazza un 7 a 0 finale con buoni attacchi e con la tripla del sorpasso di Allinei che suggella la sua ottima partita. Vado invece pasticcia e spara malamente in tribuna il suo ultimo possesso offensivo.

Vado torna con i piedi per terra, messa alle corde da una organizzazione di gioco superiore. Una conferma che c’è tanto da lavorare ma il tempo c’è e bisogna impegnarlo al meglio. Prossimo incontro: sabato 19 ottobre alle ore 17,30 sul parquet di Moncalieri contro il Campus Piemonte Basket.

Il tabellino:

Pallacanestro Vado – Pallacanestro Biella 73-75

(Parziali: 19-22; 35-44; 57-55)

Pallacanestro Vado: Adamu 34, Monaldi 7, Bonifacino 3, Biorac ne, Calvi 4, Fantino, Micalizzi 8, Guidi 2, Marzulli 6, Squeri 9, Tanca. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa.

Pallacanestro Biella: Murgia 2, Finetti 4, Ramella 1, Zordan 8, Gagliano 2, Aimone 18, Roncarolo 2, Scaglia 2, Allinei 26, Vangi 10, Perla. All. Squarcina.

Arbitri: Oro e Mariani (Genova).