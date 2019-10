Under 15 Eccellenza: due larghe sconfitte per la Pallacanestro Vado

Vado Ligure. Doppia sconfitta all’esordio per la Pallacanestro Vado nel campionato Under 15 Eccellenza piemontese.

I vadesi sono ben consci delle difficoltà del campionato ed affrontano con il piglio giusto le prime due partite che li vedono opposti prima in casa al Cus Torino e poi a Moncalieri al Campus.

Nonostante gli ampi scarti si sono già visti i primi progressi sia in allenamento che in partita, soprattutto da parte dei giocatori meno impiegati lo scorso anno. Un po’ di rammarico solo per due brutti terzi periodi in cui lo scoramento ha avuto il sopravvento, ma anche questo aspetto verrà migliorato.

Domenica 20 ottobre alle ore 11,30 si torna al pallone di Vado, dove i biancorossi cercheranno di fare meglio contro Chieri.

Di seguito i tabellini.

Pallacanestro Vado – Cus Torino 47-95

(Parziali: 13-24; 23-45; 30-70)

Pallacanestro Vado: Tridondani 16, Cippolini 2, Vanzillotta, Fazio, Giusto Bellando 6, Prostitis, Recagno 5, Ottonello 2, Rapetto 4, Giannone 2, Gallo 4, Fiammarelli 6. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa, prep. Guarnieri

Cus Torino: Montesion, Sortino 8, Risso 7, Greco 11, Ruà 11, Risso 11, Pezzerra 2, Petruzzi 7, Porcella 1, Loiacono 4, Gjika 17, Anglani 15. All. Toso

Arbitri: Merlino e Kulyk (Savona)

Novipiù Campus Piemonte – Pallacanestro Vado 116-43

(Parziali: 26-13; 55-26; 86-29)

Novipiù Campus Piemonte: Puccio 13, Tiengo 2, Girardo 6, Bollito 4, Greganti 6, Gallo 10, Moretti 10, Mensio 13, Musto 8, Pedron 13, Amadu 15, Valenza 6. All. Danna, ass. Piastra

Pallacanestro Vado: Tridondani 8, Cippolini, Trucco, Fazio 4, Recagno 2, Ottonello , Rapetto , Giannone 6, Gallo 5, Fiammarelli 6, Caviglia 12. All. Prati, ass. Colandrea

Arbitri: Andreotti (Piossasco) e Pittatore (Torino)