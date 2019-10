“Una tomba degna” per l’ex poliziotto deceduto nel rogo della sua casa, l’appello per ricordare Walter Cucovaz

Savona. Si torna a parlare dell’ex poliziotto Walter Cucovaz, tragicamente deceduto nell’incendio del suo appartamento di Legino la sera di Capodanno dell’anno scorso.

L’ex agente della Polizia di Stato in gioventù aveva fatto parte della scorta dei magistrati Falcone e Borsellino, però negli ultimi anni della sua vita era caduto nel baratro della depressione. La sua storia era stata portata alla luce nel maggio 2016 dal Gruppo Antipolitico Savonese. Cucovaz, dopo la pensione, era precipitato in una profonda crisi depressiva che ne aveva minato le facoltà, tanto che gli era stato dato un amministratore di sostegno, con un sussidio mensile di 300 euro.

Ora il Gruppo Antipolitico Savonese torna a parlare dell’ex poliziotto savonese: “Oggi dobbiamo constatare che a ridosso della ricorrenza dei Defunti e a quasi ad un anno dal suo decesso la sua tomba risulta in condizioni di totale degrado, lo troviamo di un indecenza incredibile… A Walter gli si era mancato di rispetto da vivo, abbandonato da parenti e istituzioni, ma notiamo che da morto e anche peggio…”.

“Speriamo che si provveda a ridare la dignità che spetterebbe ad uomo che ha servito lo Stato e che ha perso la vita cadendo in depressione per le sue esperienze lavorative. E assurdo che siano stati gli amici a promuovere una raccolta fondi per il suo finerale e la sua tomba. Speriamo che le istituzioni intervengano per sollecitare gli eredi ad intervenire”.