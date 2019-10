Una “bomba” della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta in centro a Cairo Montenotte

Agg. ore 11.45 Secondo quanto stabilito, l’ordigno dovrebbe essere rimosso e trasportato presso l’ex cava di Lombardini, dove verrà fatto brillare.

Cairo Montenotte. Una “bomba” della Seconda Guerra Mondiale è stata rinvenuta questa mattina nel pieno centro cittadino di Cairo Montenotte.

L’ordigno (un proiettile di mortaio) è stato ritovato in via Cavour, una traversa della centralissima via Roma, dove sono in corso alcuni lavori stradali.

Subito sono state allertate le forze dell’ordine, che hanno chiesto immediatamente il supporto degli artificieri di Genova.

E’ possibile che venga ordinata l’evacuazione rapida degli stabili del centro, che in queste ore sta vivendo una situazione di traffico particolarmente intenso a causa della presenza del mercato settimanale.