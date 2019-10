Un tributo sincero ad un vero uomo di sport

Carcare. Per omaggiare un indimenticabile personaggio del mondo calcistico verrà disputato simbolicamente quello che si considera il più classico dei derby della Val Bormida, esattamente ad un anno dalla scomparsa, dall’indimenticato «direttore» Carlo Pizzorno.

È stato fissato per domani, sabato 12 ottobre, alle 18 presso il campo Rizzo di Cairo, l’evento «Una partita per Pizza» dove a scendere in campo per dar vita ad una emozionante amichevole revival saranno le vecchie glorie di Cairese e Carcarese.

Un match amarcord per rivedere all’opera tanti giocatori, tecnici ed amici, sia di sponda gialloblù che biancorossa, con al centro uno scopo benefico in quanto sia il ricavato dell’ingresso alla partita (offerta libera da devolvere) che quello della cena a seguire, allestita allo stadio Brin, saranno devoluti all’associazione di assistenza domiciliare Guido Rossi.

Sarà un modo simpatico e al tempo stesso commovente di onorare la memoria di una tra le più note ed autorevoli figure del calcio savonese e non solo degli ultimi decenni, Carlo Pizzorno, buon giocatore, ottimo tecnico ed infine magistrale dirigente di molte delle realtà calcistiche valbormidesi. Da general manager dei gialloblù prima, a presidente dei Biancorossi poi, ha trovato le idee, la forza ed il dinamismo per creare e gestire i celeberrimi Tornei Internazionali, dando lustro all’intero movimento del calcio giovanile dell’intera provincia.

Le celebrazioni a suo nome proseguiranno la prossima settimana poiché grazie all’interessamento e all’iniziativa del figlio Roberto (delegato provinciale del Coni) all’interno dello Sportivo Savonese dell’Anno 2019 (Sala Rossa ore 16 di venerdì 18) indetto dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione Rinaldo Roggero è stato istituito il prestigioso Premio “Carlo Pizzorno”.